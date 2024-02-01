Ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский «пошёл на унизительную уступку» верхушке ВСУ, отказавшись снимать с должности главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного.
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