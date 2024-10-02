Друзья, всем привет!❤️Вы когда нибудь готовили ужин из старого батона? У меня для Вас отличный вариант! Делитесь видео с друзьями, дописывайтесь, оставляйте комментарии и лайки.
Когда не хватает денег на маникюр, жена готовит гениальный ужин за копейки
Комментарии
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Катя Плетнева
Вот поэтому маникюр надо учиться делать самой, сейчас есть для этого всё в продаже :))) Тогда пожрали бы нормально 😂
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8 час.
Людмила Свириденко
Да там, вообще прорва ошибок. Откуда тоже пишется вместе. Но в статье подразумевается место, поэтому грамотнее спросить: из какого города или страны вы смотрите.... ну и далее по тексту))).
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8 час.
А
Анна
Странное название, как и рецепт!
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3 мин.
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