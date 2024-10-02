Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Анна
    Странное название, как и рецепт!Когда не хватает ...
  • Людмила Свириденко
    Да там, вообще прорва ошибок. Откуда тоже пишется вместе. Но в статье подразумевается место, поэтому грамотнее спроси...Когда не хватает ...
  • Катя Плетнева (Плетнёва)
    Вот поэтому маникюр надо учиться делать самой, сейчас есть для этого всё в продаже :))) Тогда пожрали бы нормально 😂Когда не хватает ...

Когда не хватает денег на маникюр, жена готовит гениальный ужин за копейки

Когда не хватает денег на маникюр, жена готовит гениальный ужин за копейки

Друзья, всем привет!❤️Вы когда нибудь готовили ужин из старого батона? У меня для Вас отличный вариант! Делитесь видео с друзьями, дописывайтесь, оставляйте комментарии и лайки.

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Комментарии
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Катя Плетнева
Вот поэтому маникюр надо учиться делать самой, сейчас есть для этого всё в продаже :))) Тогда пожрали бы нормально 😂
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8 час.
Людмила Свириденко
Да там, вообще прорва ошибок. Откуда тоже пишется вместе. Но в статье подразумевается место, поэтому грамотнее спросить: из какого города или страны вы смотрите.... ну и далее по тексту))).
Ответить
8 час.
А
Анна
Странное название, как и рецепт!
Ответить
3 мин.

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