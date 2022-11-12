Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Наместников, Марун и Перри участвовали в драках в матче «Вашингтон» – «Тампа». Команды набрали 79 минут штрафа

Наместников, Марун и Перри участвовали в драках в матче «Вашингтон» – «Тампа». Команды набрали 79 минут штрафа

Наместников, Марун и Перри участвовали в драках в матче «Вашингтон» – «Тампа». В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Кэпиталс» и «Лайтнинг» (5:1) состоялось несколько драк.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх