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СахПресс

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ФАС возбудила дело из-за роста цен на бензин АИ-95 в Долинске

ФАС возбудила дело из-за роста цен на бензин АИ-95 в Долинске

Сахалинское управление ФАС возбудило дело в отношении долинской компании «АЗС Дизель-Трейд». Поводом стал рост розничных цен на бензин АИ-95 на нескольких заправках в райцентре, сообщили в пресс-службе ведомства.

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