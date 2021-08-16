В затопленном санатории Анапы забыли детей-инвалидов ВИДЕО

В затопленном санатории Анапы забыли детей-инвалидов ВИДЕООдна из отдыхающих в лагере Анапы выложила видеозапись, на которой она рассказывает, что санаторий «Черноморская зорька», где отдыхают 443 ребенка, в том числе дети-инвалиды, затопило.