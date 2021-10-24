Почему изначально было не двенадцать месяцев, а тринадцать

Перенесёмся в далёкое прошлое, тысяч этак на 5-6 назад. Сами понимаете, в те времена не было ни приложения «Календарь» в мобильном, ни самих мобильных с их таймерами, будильниками и напоминалками, но представление о времени было прекрасно развито.