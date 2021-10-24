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Почему изначально было не двенадцать месяцев, а тринадцать

Почему изначально было не двенадцать месяцев, а тринадцать

Перенесёмся в далёкое прошлое, тысяч этак на 5-6 назад. Сами понимаете, в те времена не было ни приложения «Календарь» в мобильном, ни самих мобильных с их таймерами, будильниками и напоминалками, но представление о времени было прекрасно развито.

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Владислав Ильмер
Есть версия, что у Славян было запрещено считать количество дней в году и в месяцах. Было несколько астрономических реперных точек в году. Главные - дни равноденствия и солнцестояния, которые легко определить путём наблюдений. остальные даты отмечались от них, и постоянно корректировались.

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