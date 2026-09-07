Она вернулась!Общий этап Лиги чемпионов — им будет занята вся неделя! Новый формат уже привычен, теперь команды играют по 8 матчей на групповом (раньше так назывался) этапе, соперники не повторяются.
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