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«Барса» прервет гегемонию «ПСЖ», «Реал» оставит за собой общий этап, а Мбаппе — спор бомбардиров. Прогнозы на ЛЧ

«Барса» прервет гегемонию «ПСЖ», «Реал» оставит за собой общий этап, а Мбаппе — спор бомбардиров. Прогнозы на ЛЧ

Она вернулась!Общий этап Лиги чемпионов — им будет занята вся неделя! Новый формат уже привычен, теперь команды играют по 8 матчей на групповом (раньше так назывался) этапе, соперники не повторяются.

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