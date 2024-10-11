В народном календаре сегодня день Ильи Муромца и/или Харитонов день. Интересная примета на сегодня: чешут уши – скоро услышите о рождении ребенка у родни или друзей.
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В народном календаре сегодня день Ильи Муромца и/или Харитонов день. Интересная примета на сегодня: чешут уши – скоро услышите о рождении ребенка у родни или друзей.