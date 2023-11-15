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Минобороны: ВС РФ за сутки поразили 82 объекта боевиков ВСУ

Минобороны: ВС РФ за сутки поразили 82 объекта боевиков ВСУ

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились информацией о проведённых за дневной период подразделениями Вооружённых сил государства атакующих манёврах, целями которых оказывались различные объекты нацистских формирований киевского режима.

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