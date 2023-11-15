В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились информацией о проведённых за дневной период подразделениями Вооружённых сил государства атакующих манёврах, целями которых оказывались различные объекты нацистских формирований киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии