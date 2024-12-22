NNSA: США выпустили первую партию модифицированных ядерных авиабомб B61

Соединенные Штаты произвели в 2024 году первую партию модифицированных ядерных авиабомб B61. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на годовой отчет Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA).
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