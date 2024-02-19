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Аргументы и Факты

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Собянин озвучил главные задачи развития транспортной системы до 2030 года

Собянин озвучил главные задачи развития транспортной системы до 2030 года

Одной из главных целей правительства Москвы является развитие транспортной системы столицы. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге на личном сайте, в 2010 году основной задачей было предотвращение транспортного коллапса и максимально быстрое решение накопившихся проблем.

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