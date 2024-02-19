Собянин озвучил главные задачи развития транспортной системы до 2030 года

Одной из главных целей правительства Москвы является развитие транспортной системы столицы. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге на личном сайте, в 2010 году основной задачей было предотвращение транспортного коллапса и максимально быстрое решение накопившихся проблем.