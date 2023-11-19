Российская легкоатлетка Чичерова: может, мы придумаем что-то круче Олимпиады

Олимпийская чемпионка 2012 года, чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Анна Чичерова высказалась об альтернативных соревнованиях для россиян в условиях отстранения от международных стартов, передает "Бизнес Online".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии