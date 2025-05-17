Деревянное кружево Прикамья: выставка «Узорочье» открылась в музее «Хохловка»

От крестьянской утвари до домовой резьбы: в Никольского соляном амбаре музея «Хохловка» теперь можно увидеть обе части проекта «По сусекам» — выставки «КЛАДовая» (0+) и новое «Узорочье» (0+) с деревянными украшениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии