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Пятый канал

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Почти год никаких вестей: что могли чувствовать Усольцевы после пропажи

Почти год никаких вестей: что могли чувствовать Усольцевы после пропажи

Почти год прошел с момента исчезновения в тайге Красноярского края семьи Усольцевых. Пропавшими без вести числятся 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь.

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