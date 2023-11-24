Поезд фортуны: туляков смогут увидеть песочную сказку для взрослых

1 декабря в театре "Эрмитаж" состоится премьера песочного спектакля "Поезд Фортуны" по книге психолога Мария Мирай, которая дала тульской художнице и психологу Ольге Елисеевой согласие на постановку своей сказки нового времени в Туле.