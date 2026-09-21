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В Петербурге женщина украла у пенсионерки 21,5 млн рублей

В Петербурге женщина украла у пенсионерки 21,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге суд отправил под стражу женщину, которую обвиняют в хищении у 77-летней пенсионерки около 21,5 миллиона рублей.

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