Иностранца, похитившего троих детей ради 15 тысяч рублей, осудили в Новосибирске

Малолетних он похитил у товарища, который приютил его в своей квартире В Новосибирской области осудили 28-летнего гражданина Киргизской Республики, похитившего детей ради выкупа, сообщает региональный СК.
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