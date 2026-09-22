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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Исаков о проблемах «Авангарда» с составом: «Последнее, что мы могли сделать, – несерьезно отнестись к сопернику из-за того, что какие-то игроки у него не вышли на лед. Любая команда представляет опасность»

Главный тренер « Торпедо » Алексей Исаков подвел итоги матча с « Авангардом » (5:1). – Поздравляю нашу команду с хорошей игрой и победой.

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