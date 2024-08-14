Гельман* собрался провозгласить «Курский демократический регион» на территории, оккупированной ВСУ

Николай Сопляков

Если выпердыш Гельман вылез из клоаки, то знать на Курскую область положили глаз детки Израилевы. Раз им арабы уши пришивают, то появились хотелки на Одессукую, Днепропетровскую области и вот еще и Курскую. Ну им уже ВВП давно сказал, что они получат. Только он очень мягко выразился. Получат уши дохлого осла. В классике немного звучит по другому. От х.. уши вам господа Гельманы, Вальцманы и Зеленбоберы...