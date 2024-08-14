63-летний Марат Александрович Гельман* (уроженец Кишинёва, отпрыск маститого советского драматурга, члена ЦК КПСС и народного депутата СССР, подписанта печально известного "Письма сорока двух" и письма "КиноСоюза" в поддержку бандеровцев, почётного доктора гуманитарных наук калифорнийского университета Пеппердайн, экс-пламенного коммуниста и столь же пламенного либераста Александра/Шуни Исааковича Гельмана из бессарабского местечка Дондюшаны) в юности танцевал в молдавском фольклорном ансамбле "Жок", во второй половине 1980-х занимал должность директора кишинёвского Центра научно-технического творчества молодёжи, а в девяностых стал видным арт-дилером, коллекционером, галеристом-кощунником, основателем тошнотворной Gallery Guelman (позднее - M.
Гельман* собрался провозгласить «Курский демократический регион» на территории, оккупированной ВСУ
Комментарии
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Николай Сопляков
Если выпердыш Гельман вылез из клоаки, то знать на Курскую область положили глаз детки Израилевы. Раз им арабы уши пришивают, то появились хотелки на Одессукую, Днепропетровскую области и вот еще и Курскую. Ну им уже ВВП давно сказал, что они получат. Только он очень мягко выразился. Получат уши дохлого осла. В классике немного звучит по другому. От х.. уши вам господа Гельманы, Вальцманы и Зеленбоберы...
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15 час.
л
людмила
Гельминта вытравить.
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15 час.
Сергей
В принципе, это логичный шаг. Месяц и проведут референдум под дулами автоматов, провозгласят, что 101% проголосовавших за присоединение Курской области к Урине. Ничего не ново под этим небом...
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14 час.
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