«Рейнджерс» вышли в плей-офф во 2-й раз за последние 5 лет

«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» (5:1) в матче чемпионата НХЛ. Ньюйоркцы набрали 100 очков в 73 играх и обеспечили себе участие в Кубке Стэнли вслед за «Каролиной» в Столичном дивизионе.