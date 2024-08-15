Теннисист Медведев возмутился наказанию от арбитра по ходу матча на "Мастерсе"

Российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение от арбитра за то, что говорил что-то на французском языке по ходу матча второго круга турнира серии "Мастерс" в Цинциннати против представителя Чехии Иржи Легечки, теннисиста возмутило это.
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