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Теннисист Медведев возмутился наказанию от арбитра по ходу матча на "Мастерсе"

Теннисист Медведев возмутился наказанию от арбитра по ходу матча на "Мастерсе"

Российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение от арбитра за то, что говорил что-то на французском языке по ходу матча второго круга турнира серии "Мастерс" в Цинциннати против представителя Чехии Иржи Легечки, теннисиста возмутило это.

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