Нагнетание страхов вокруг Китая и России — привет эпохи холодной войны.
США позавидовали России. Теперь они рискуют совершить очень большую ошибку
Комментарии
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Галина Чужая
Мда... Хорошо иметь печатный станок. Напечатал бумажек, а за бумажки эти заплатит весь Мир. И получается, что эти ледоколы будут построены в том числе и за наши деньги... Бреттон-Вудская система и то, что в 1944 году на территории США не было войны и золото туда все страны свозили как в надёжное хранилище, сделали из доллара монстра, а США сделали хозяином Мира.
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