Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 557 подписчиков

США позавидовали России. Теперь они рискуют совершить очень большую ошибку

США позавидовали России. Теперь они рискуют совершить очень большую ошибку

Нагнетание страхов вокруг Китая и России — привет эпохи холодной войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Чужая
Мда... Хорошо иметь печатный станок. Напечатал бумажек, а за бумажки эти заплатит весь Мир. И получается, что эти ледоколы будут построены в том числе и за наши деньги...  Бреттон-Вудская система  и то, что в 1944 году на территории США не было войны и золото туда все страны свозили как в надёжное хранилище, сделали  из доллара монстра, а США  сделали хозяином Мира.
Ответить
4 н.