Орбан предупредил, что окажет сопротивление Мадьяру

Экс-премьер Венгрии, глава партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» Виктор Орбан заявил, что политические силы окажут сопротивление правительству Петера Мадьяра, который пытается отправить в отставку президента Тамаша Шуйока.
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