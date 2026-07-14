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RT Russia

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Орбан предупредил, что окажет сопротивление Мадьяру

Орбан предупредил, что окажет сопротивление Мадьяру

Экс-премьер Венгрии, глава партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» Виктор Орбан заявил, что политические силы окажут сопротивление правительству Петера Мадьяра, который пытается отправить в отставку президента Тамаша Шуйока.

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