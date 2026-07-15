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Девушка

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Мой зимний гид по стилю: цвета, фактуры и фасоны, которые меняют всё

Мой зимний гид по стилю: цвета, фактуры и фасоны, которые меняют всё

Честно признаюсь, я давно не испытывала такого искреннего восторга от зимних модных тенденций. Обычно с наступлением холодов хочется закутаться в бесформенный кокон и не вылезать из него до апреля, но в этом сезоне всё иначе.

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