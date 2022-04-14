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Агрегатор такси «Ситимобил» прекращает работу. Такси ВКонтакте приостанавливает работу

Агрегатор такси «Ситимобил» прекращает работу. Такси ВКонтакте приостанавливает работу

С сегодняшнего дня агрегатор такси «Ситимобил» прекращает работу. За 15 лет работы пользователи «Ситимобил» заказали такси более 740 млн раз, а с момента запуска доставки (1 апреля 2020 года) курьеры партнеров выполнили более 8,2 млн заказов.

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