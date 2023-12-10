Глаза смотрят – уши скрипят. Этот эффект востребован в VR-системах

Ученые научились определять направление взгляда человека по скрипу его ушейИсследователи из Университета Дьюка сделали революционное открытие: они могут определять направление взгляда человека, анализируя слабые «писклявые» звуки, издаваемые ушами во время движения глаз.
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