Вопрос про камеры видеофиксации (и ответ эксперта)

Читатель «За рулем» хочет узнать:– Каким образом камеры видеофиксации улучшают статистику безопасности? Народ действительно ездит аккуратнее или просто отслеживает места, где можно попасться?[table id="93"]Ответ эксперта Кирилл Милешкин, редактор:– В общем случае камера однозначно дисциплинирует.