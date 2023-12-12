Вопрос про камеры видеофиксации (и ответ эксперта)

Читатель «За рулем» хочет узнать:– Каким образом камеры видеофиксации улучшают статистику безопасности? Народ действительно ездит аккуратнее или просто отслеживает места, где можно попасться?[table id="93"]Ответ эксперта Кирилл Милешкин, редактор:– В общем случае камера однозначно дисциплинирует.
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