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Нью-Йорк собрался убрать статуи Джорджа Вашингтона

Нью-Йорк собрался убрать статуи Джорджа Вашингтона

Городской совет Нью-Йорка, который только что принял бюджет, который уже был признан провальным, тратит часть своего времени на продвижение плана по уничтожению памятников отцам-основателям США, сообщила 18 сентября газета The New York Post.

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