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Царьград

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"Думали, будут молча наблюдать?": На Украине и в России озвучили данные, которые украинцы никогда не услышат от властей

"Думали, будут молча наблюдать?": На Украине и в России озвучили данные, которые украинцы никогда не услышат от властей

Украинские власти некоторые факты намеренно скрывают от собственного народа. Опасаются последствий – и вполне обоснованно.

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