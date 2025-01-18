Как выбрать ремень для своего мужчины

Эксперты рассказали, на что обратить внимание при подборе мужского ремня, сообщает издание Maxim. Ремень — модная и неотъемлемая часть любого мужского образа, однако очень важно определиться с его длиной.
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