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Всё о женщинах

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Как выбрать ремень для своего мужчины

Как выбрать ремень для своего мужчины

Эксперты рассказали, на что обратить внимание при подборе мужского ремня, сообщает издание Maxim. Ремень — модная и неотъемлемая часть любого мужского образа, однако очень важно определиться с его длиной.

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