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Историк Шаповалов пояснил слова Вучича о помощи СССР во Второй мировой войне

Историк Шаповалов пояснил слова Вучича о помощи СССР во Второй мировой войне

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в беседе с RT объяснил слова президента республики Александра Вучича о том, что Сербия в годы Второй мировой войны самостоятельно освободилась от немецко-фашистских захватчиков.

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