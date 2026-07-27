Black Iron: японская гастрономия на высоте 107-го этажа Rosewood Guangzhou

В Rosewood Guangzhou есть ресторан, который стоит посетить не только ради прекрасного ужина, но и ради невероятного вида — ведь Black Iron расположен на 107-м этаже небоскреба CTF Finance Centre — одного из самых высоких зданий Китая.
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