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Black Iron: японская гастрономия на высоте 107-го этажа Rosewood Guangzhou

Black Iron: японская гастрономия на высоте 107-го этажа Rosewood Guangzhou

В Rosewood Guangzhou есть ресторан, который стоит посетить не только ради прекрасного ужина, но и ради невероятного вида — ведь Black Iron расположен на 107-м этаже небоскреба CTF Finance Centre — одного из самых высоких зданий Китая.

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