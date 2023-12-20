Названы семь мест России с новогодней атмосферой

Эксперты сервиса tutu в преддверии Нового года назвали «Известиям» 20 декабря семь мест в России с необычной праздничной атмосферой, где живут сказочные персонажи — Дед Мороз, Снеговик, Морозко, Девица Метелица и другие.
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