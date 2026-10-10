Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как мы заменили окна в доме 50-х годов: обсада, VEKA Softline 70 и спасение старого сруба

Как мы заменили окна в доме 50-х годов: обсада, VEKA Softline 70 и спасение старого сруба

Деревянный дом середины прошлого века — это всегда история с характером. Когда речь заходит о замене окон в таком строении, первое, что приходит в голову, — это страх нарушить хрупкий баланс старой конструкции.

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