Более 5 тысяч морских пехотинцев Тихоокеанского флота приняли участие в двустороннем бригадном тактическом учении в Приморье

Более 5 тысяч военнослужащих соединений морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) провели двустороннее бригадное тактическое учение (ДБрТУ) на полигоне боевой подготовки на мысе Клерка в Приморском крае.
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