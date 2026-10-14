“Republicans are spending hundreds of millions of dollars on advertising in battleground Senate races as they scramble to defend increasingly competitive GOP seats in the final stretch of the midterms,” CNN reports.
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