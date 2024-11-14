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Россиян предупредили, за что можно получить штраф в новогоднюю ночь

Россиян предупредили, за что можно получить штраф в новогоднюю ночь

Согласно закону Приморского края от 29 сентября 2014 года № 467-КЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Приморского края», действие норм на празднование Нового года в период с 22:00 31 декабря до 06:00 1 января не распространяется.

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