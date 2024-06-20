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Приемная кампания стартовала в российских вузах

В российских вузах начался набор абитуриентов, их число в этом году может превысить миллион. Для поступающих уже подготовили более 620 тысяч бюджетных мест, и примерно 73% из них распределены по регионам.

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