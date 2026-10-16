По информации инсайдера, презентация продлится почти весь день и будет посвящена представлению нового поколения компьютеров на базе процессоров семейства M6.
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