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Военное обозрение

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Операция «Байкал-79»: Штурм Кабула в час Х

Операция «Байкал-79»: Штурм Кабула в час Х

27 декабря 1979 года в 19:30 в Кабуле по сигналу «Шторм-333» началась операция «Байкал-79». Подразделения воздушно-десантных войск, групп Комитета государственной безопасности и Главного разведывательного управления начали штурм запланированных объектов.

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