На днях в одном из районов Сургута состоялся очередной акт межнационального взаимодействия, обернувшийся для троих местных парней весьма болезненным знакомством с реалиями подобной интеграции.
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Да свершится месть над этими сраными чурками.
Чурки - это трусливое быдло. Визжат только в стае и с холодным оружием, а так пустое место.
Мастурбеков гнать всеми возможными способами. Россия для коренных народов России.
Русс община пытается играть с врагами народа по их правилам, которые выгодны буржуазии рф. При этом , кпрф замерзла в своем оппортунизме.
Теперь это разбирательство затянется на месяцы и закончится ничем. А должно быть иначе - есть доказательства-сразу за решетку, суд и неизбежный адекватный приговор.
Это уже беспредел,они чувствуют себя хозяевами земли Русской,не пора бы с таких хозяев на историческую родину,в кишлаки,к ослам хвосты крутить!
Стая шакалов - вся сущность этих диаспор
Тюрьма для зверёнышей ,родителям -депорт !