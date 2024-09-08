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Трое суток в подвале с врагом: пленные бойцы ВСУ, которых вывели из-под обстрела российские морпехи, рассказали о зверствах ТЦК

Трое суток в подвале с врагом: пленные бойцы ВСУ, которых вывели из-под обстрела российские морпехи, рассказали о зверствах ТЦК

Один из пленных солдат ВСУ, которых вывел из-под обстрела российские морпехи. Александр КОЦ - Кто такие? Чьих будете? — послышался грозный голос сверху.

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