Израиль и «Хезболла» угрожают друг другу войной

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна находится на пороге войны с ливанским движением «Хезболла», в результате которой эта группировка будет уничтожена, а Ливан сильно пострадаетTASS Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что она располагает оружием, позволяющим атаковать любую часть израильской территориичитайте на monocle.
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