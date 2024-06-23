Израиль и «Хезболла» угрожают друг другу войной

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна находится на пороге войны с ливанским движением «Хезболла», в результате которой эта группировка будет уничтожена, а Ливан сильно пострадаетTASS Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что она располагает оружием, позволяющим атаковать любую часть израильской территориичитайте на monocle.