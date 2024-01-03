Святая Анастасия и Настасьин день: что можно и что нельзя делать в этот праздник 4 января Юлия Пономарева4 января в истории православной церкви занимает особенное место, посвященное памяти святой Анастасии — благочестивой женщины, которая стала символом сострадания и поддержки.