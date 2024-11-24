В Тамбовской области отменили уплату транспортного налога на электромобили

Депутаты Тамбовской областной Думы внесли изменения в региональный закон о транспортном налоге. Согласно законопроекту, от уплаты транспортного налога освобождены организации и физические лица в отношении транспортных средств, оснащённых только электрическими двигателями мощностью до 250 лошадиных сил.