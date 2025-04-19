Дерматолог рассказала о плюсах и минусах загара под апрельским солнцем

Загорать под лучами апрельского солнца можно, если соблюдать правила. А именно - использовать средства защиты, не забывать про головной убор и не переусердствовать, заявила в разговоре со «Звездой» дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии