Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Дерматолог рассказала о плюсах и минусах загара под апрельским солнцем

Дерматолог рассказала о плюсах и минусах загара под апрельским солнцем

Загорать под лучами апрельского солнца можно, если соблюдать правила. А именно - использовать средства защиты, не забывать про головной убор и не переусердствовать, заявила в разговоре со «Звездой» дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

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