Владимирский производитель-фантом наводнил Москву ядовитой продукцией

Во владимирской стеклоомывающей жидкости содержание метанола в десять раз выше допустимого.Как рассказали в Роспотребнадзоре по Владимирской области, в прошлом году на прилавках столицы трижды находили стеклоомывающую низкозамерзающую жидкость «Polar Forest» и «Зимний омыватель «Polar Stream tuulilasin pesuneste», -25°С».