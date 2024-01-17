Владимирский производитель-фантом наводнил Москву ядовитой продукцией

Во владимирской стеклоомывающей жидкости содержание метанола в десять раз выше допустимого.Как рассказали в Роспотребнадзоре по Владимирской области, в прошлом году на прилавках столицы трижды находили стеклоомывающую низкозамерзающую жидкость «Polar Forest» и «Зимний омыватель «Polar Stream tuulilasin pesuneste», -25°С».
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