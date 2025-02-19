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Инсульт и паралич. Профессор Созыкин назвал последствия запущенной аритмии

Инсульт и паралич. Профессор Созыкин назвал последствия запущенной аритмии

Любые проявления мерцательной аритмии — крайне пугающее человека событие. Перебои, «замирания» сердца, которые нередко сопровождаются головокружением, ощущением удушья, страхом смерти — симптомы, которые невозможно игнорировать.

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