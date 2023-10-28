Доту 2 в России могут запретить

Совет по развитию спорта предложил заблокировать онлайн-игры, которые не переносят сервера в Россию. Эта идея уже поддержана на самом высшем уровне, так что нас, возможно, ждёт запрет Доты, ЛоЛ, ПУБГ и огромного количества других сетевых игр (ссылка).