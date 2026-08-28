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Аксененко: резкое похолодание не является основанием для начала отопительного сезона

Аксененко: резкое похолодание не является основанием для начала отопительного сезона

Похолодание, которое наблюдается в конце августа, пока не приведет к началу отопительного сезона в Москве и области, заявил заместитель председателя Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко («Справедливая Россия»).

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